В воскресенье, 6 марта, в Харькове могут организовать для жителей "зеленый коридор". Об этом в Facebook заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Даст Бог, завтра в Харькове удастся коридор", - написал вчера нардеп в ответ на комментарий к своему посту.

Напомним, вчера Сухопутные войска сообщили, что ВСУ переходят к контрнаступлению под Харьковом.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Ранее мы анализировали, что вчера происходило на фронте и почему сорвалась эвакуация из Мариуполя

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему в последнее время президент Владимир Зеленский жестко критикует НАТО.