В результате вчерашнего обстрела Чернигова российской авиацией погибли 47 человек. Из них 38 мужчин и 9 женщин.

Об этом сообщает обладминистрация Черниговской области в Фейсбук.

Это самая массовая гибель мирного населения с начала войны.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Черниговскую область вошли белорусские войска. Об этом заявлял спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.

После этого, 3 марта, российские войска нанесли удар по нефтебазе в Чернигове. Кроме того, в Чернигове в ходе атаки российской авиации под удар попали две школы, а губернатор Чернигова предупредил, что в области может пропасть связь и интернет.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".