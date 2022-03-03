Утром в четверг, 3 марта, в Чернигове по улице Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле попал снаряд в нефтебазу. В результате там загорелась резервуарная группа дизельного горючего общей емкостью в пять тысяч кубических метров.

Об этом сообщает ГСЧС в Фейсбуке.

В настоящее время, спасатели уточняют информацию о жертвах и пострадавших.

Напомним, ранее мы писали, что на неподконтрольной территории Луганской области взорвалась нефтебаза.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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