Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил о возможных перебоях с электричеством, связью и интернетом.

Об этом Чаус сообщил в Facebook.

"Возможны перебои со связью, интернетом и электричеством. Все это будет делаться для того, чтобы нагнать панику", - написал губернатор Черниговской области.

Напомним, что сегодня, 3 марта, российские военные обстреляли Чернигов, пострадали жилые дома и нефтебаза.

Позже "Стране" писала, что под завалами дома в Чернигове обнаружили уже 33 погибших человек.

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