В Чернигове в ходе атаки российской авиации под удар попали две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. По информации ГСЧС, на данный момент уже 9 погибших и 4 раненых.

Об этом сообщает председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Между тем сегодня мы также публиковали видео результата обстрела в Чернигове, который произошел около полудня 3 марта. В результате массовых ударов пострадали не только жилые дома, но и нефтебаза города.

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