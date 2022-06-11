Гаубицы Panzerhaubitze 2000 из Германии прибудут в Украину 22 июня, а зенитные установки - в июле и августе. Об этом рассказал в интервью изданию "Новое время" посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам - мы эти системы получим где-то 22 июня... 15 Gepard (зенитные самоходные установки) - до конца июля, еще 15 - до конца августа", - сказал дипломат.

При этом посол упрекнул немецкое руководство в том, что на 105 день войны ни одна единица тяжёлой военной техники из Германии не была поставлена в Украину.

Ранее "Страна" писала, что Германия за последние несколько недель не отправила Украине никакого вооружения, хотя обещала обеспечить Киев оружием и боеприпасами.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.