Во Львове мужчина переоделся в женскую одежду и проник в школу, где попытался развратить в туалете семилетнюю девочку. Правоохранители просят помочь в установке личности нападавшего.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города на своей странице в Фейсбук.

В полицию обратилась мама второклассницы. По ее словам, переодетый в женскую одежду мужчина зашел с ее дочкой в школьный туалет и попытался совершить сексуальные действия над ребенком.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о развращении, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и принимают все возможные меры для установления его местонахождения.

"Полиция ищет злоумышленника, который пытался совершить действие ученика одной из львовских школ. Всех, кто может помочь установить личность и местонахождение нападавшего, просят позвонить на линию экстренной помощи 102 или связаться с полицией любым удобным для вас способом", - сказано в сообщении.

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Напомним, в Киеве поймали педофила, который совершил развратные действия в школьном туалете с 8-летней девочкой.

Также сообщалось, что в Запорожье педофил развратил трехлетнюю крестницу, а в суде оправдывался "журналистским расследованием".