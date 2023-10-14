Помощь Израилю не подорвет поддержку Киева со стороны НАТО. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Deutsche Welle.

По словам Йенса Столтенберга, только за последние дни - уже после атаки на Израиль - союзники по НАТО сделали новые важные заявления о расширении поддержки Украины.

"Германия заявила о поставках боеприпасов, системах ПВО, включая современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие. Так что поддержка Украины со стороны НАТО - это не только слова, это конкретные дела. Думаю, что лучшим выражением нашей поддержки являются конкретные действия, которые видны на местах каждый день в рамках нашей постоянной поддержки Украины", - отметил Столтенберг.

ФРГ пока не согласилась передать Киеву крылатые ракеты Taurus, однако Германия поставляет очень много иного оружия, включая танки, артиллерию и ПВО, сейчас важно обеспечить работу и функционирование уже поставленных систем, отметил генсек НАТО.

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