Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович и главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов обвинили главу ГУР Кирилла Буданова в том, что тот ради пиара пытается присвоить своему ведомству убийство Ильи Кивы под Москвой в то время как, по их данным, это дело рук СБУ и ГУР к нему никакого отношения не имеет.

Об этом они опубликовали посты в Фейсбуке.

"Снова и снова вызывает удивление быстрая (слишком быстрая) реакция ГУР МОУ, которое "подтвердило ликвидацию Кивы". Попытки ГУР медийно перехватывать чужие заслуги начиная с Крымского моста давно вызывает у меня стойкое удивление", – написал Арестович.

"Не знаю, кто на Острове (Рыбальский остров, где расположена штаб-квартира ГУР. – Ред.) реализует этот проект, но этот кто-то системно дезинформирует СМИ, общество, иностранных партнеров, сеет зерна вражды между спецслужбами в воюющей стране и подставляет своих, которые честно выполняют свою нелегкую работу. Мне кажется, пора этого кого-то немножко одернуть", – добавил Арестович.

Сам он уверен, что операцию провела СБУ.

Такое же мнение высказал и Бутусов.

"Я очень удивлен, что снова очередную операцию СБУ первым комментирует и выдает за свою работу Главное управление разведки Минобороны. ГУР МО спешит прокомментировать события, в которых вообще не разбирается и к которым не имеет никакого отношения", – написал он.

"Судя по тому, что Буданов стал одной из самых медийных фигур и что его уже в качестве публичного политика замеряют социологические компании, господина Гогилашвили (соратник Буданова, бывший замминистра внутренних дел, который ушел в отставку в конце 2021 года после скандала. - Ред.) лоббирующего Буданова в Офисе президента, интересует продвижение Кирилла на высокие должности: министра обороны, начальника Генштаба или руководителя списка правящей партии президента на предстоящих выборах", – считает Бутусов.

Отметим, что ГУР прямо не заявляло, что именно оно стоит за убийством Кивы, но его представитель активно это событие комментировал.

Напомним, Кива был найден сегодня мертвым в Подмосковье.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело после гибели бывшего депутата Верховной Рады.