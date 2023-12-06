Следственный комитет РФ открыл уголовное дело после гибели бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудницу регионального главка Следкома Ольгу Врадий.



"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины", — сказала она.

По предварительной информации, сегодня вечером на территории парка у одного из коттеджных поселков в деревне Супонево в Одинцовском городском округе неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-нардеп умер на месте.

В Следственном комитете отметили, что к расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.



"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Между тем представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии "Суспильному" признал причастность ведомства к убийству политика. По его словам, Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.

Напомним, сегодня российские СМИ написали, что бывший народный депутат найден мертвым в Подмосковье.

Мы приводили подробную биографию убитого.