В Луганске подорвали автомобиль с "депутатом Народного Совета ЛНР" Олегом Поповым.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

По их данным, автомобиль взорвался возле стадиона в центре Луганска сегодня днем.

Олег Попов

Сначала появилась информация, что Попов был ранен при взрыве. Затем РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что "депутат" погиб.

На оккупированных Россией украинских территориях часто подрывают представителей назначенных россиянами властей.

Так, в сентябре взорвали "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. Его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения, но выжил.

А в минувшем декабре в Каховке погиб назначенный РФ "глава" поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа. Он взорвался в автомобиле.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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