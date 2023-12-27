Полиция задержала подростков, которые вчера вечером в Одессе записали видео с флагом Национал-большевистской партии России.

Об этом сообщают местные паблики. Официального сообщения от правоохарнителей пока не было.

По данным пабликов, парням инкриминируют 436-1 статью — "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

По этой статье им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, держа флаг в руках, парни заявили, что "украинцы - это русские", что сейчас идет война между миром духовным и "миром теней", предложили закидать яйцами мэрию Одессы и пойти "маршем гордости" на Верховную Раду.

Ранее за оправдание российской агрессии в Черкассах дали пять лет тюрьмы депутату горсовета. Сообщается, что осуждённый оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживая действия россиян на территории Украины, "восхищался правлением президента России, превозносил российскую армию и желал её победы над Украиной, рассчитывая занять руководящие должности в случае оккупации Черкасской области".

Мы также сообщали, что в Николаеве задержали руководительницу одного из подразделений облэнерго и ее зама за оправдание агрессии РФ.