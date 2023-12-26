Вечером во вторник 26 декабря двое подростков в Одессе возле ТЦ "Афины" развернули флаг Национал-большевистской партии России покойного Эдуарда Лимонова.

Об этом сообщает местные СМИ.

Подростки заявили, что "украинцы - это русские". Также они говорили, что идет война между миром духовным и "миром теней" по теории древнегреческого философа Платона, в которой участвует также певец Олег Газманов.

Под конец речи предложили зайти в супермаркет, купить яиц, чтоб забросать ими мэрию Одессы. А потом устроить "марш гордости" на Верховную Раду в Киев.

Ранее сообщали, что в Днепре подростки убили бездомную женщину и сняли это на видео. Правоохранители установили, что семеро ребят в возрасте от 14 до 19 лет причастны к совершению умышленного убийства беспризорной женщины и проверяются на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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