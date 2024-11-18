В Кремле прокомментировали информацию о том, что уходящий президент США Джо Байден разрешил Украине дальнобойные удары по территории Курской области западным оружием.

Комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него о наличии у Кремля подтверждения данных о возможности нанесения ударов дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

"Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", - сказал Песков.

Ранее СМИ написали, что решение Байдена о снятии запрета на дальнобойные удары по России касается только Курской области.

Однако вскоре появилось сообщение о том, что зона для ударов может быть расширена. Его опубликовала газета The Washington Post.

О возможных последствиях разрешения Байдена мы писали в отдельном материале.