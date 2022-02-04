В Пентагоне заявили, что у США есть данные о том, будто Россия может попытаться "сфабриковать предлог для вторжения" в Украину - страшный видеоролик. Сделали это практически теми же словами, что и ранее в Государственном департаменте.

Об этом на брифинге 3 февраля сказал пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

"У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия", - рассказал Кирби.

Он раскрыл подробности, что именно собой будет представлять фейк, слов в слово повторив публикацию на эту тему авторитетной американской газеты.

"В рамках этой фальшивой атаки, как мы считаем, Россия сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актеры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада", - живописал представитель американского оборонного ведомства.

У Кирби спросили, был ли, по версии Вашингтона, этот "план" одобрен представителями высшего российского руководства.

"Скажу лишь, что наш опыт указывает на то, что немногое из подобного одобряется не на самом высоком уровне", - ответил Кирби.

Как рассказывала "Страна", первой о подготовке россиянами ролика с трупами и скорбящими написала The New York Times.

Ранее "Страна" сообщала, как в Кремле отреагировали на заявлении Госдепа о фейковом видео для вторжения в Украину.