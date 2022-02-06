Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что дополнительные силы армии Соединенных Штатов Америки, о переброске которых на неделе сообщил президент Джо Байден, будут размещены в юго-восточной части Польши, а именно недалеко от украинской границы.

Слова Блащака цитирует ТАСС.

"Молниеносное прибытие войск США в Польшу представляет собой самый лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам", - рассказал министр.

Кроме того, Минобороны Польши в Твиттере сообщило, что в ближайшие дни в Польшу прибудут в общей сложности 1,7 тыс. американских солдат 82-й воздушно-десантной дивизии США из Форт-Брэгг.

"Перемещенные силы из США будут представлять собой значительное усиление сдерживания и обороны Польши и всего альянса, принимая во внимание нарастающий кризис, спровоцированный агрессивными действиями России и Белоруссии", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Белом доме рассказали, что США направляют дополнительные подразделения военнослужащих в Германию, Польшу и Румынию, чтобы успокоить союзников в Европе.

Уже вчера в польский аэропорт Ясенка под Жешувом прибыла первая группа американских военных, которые были отправлены в страну в рамках усиления восточного фланга НАТО. Весь процесс переброски американских солдат в Польшу может занять несколько дней.