В Киеве продолжают свою работу посольства всех стран-членов Европейского союза. Об этом в Twitter сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Маасикас сделал такое заявление по итогам встречи послов стран-членов ЕС с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая состоялась в понедельник, 14 февраля.

"Полная поддержка Украины в сложившейся ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех стран-членов ЕС", - написал Маасикас.

Напомним, ранее Евросоюз разрешил дипломатическому персоналу своего представительства в Украине покинуть страну. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во внутреннем письме к сотрудникам, по данным Politico, заявил, что призывает всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть страну как можно скорее.

Также мы писали о том, что в Госдепе США официально подтвердили перенос посольства США из Киева во Львов. Основной штат диппредставительства уже переехал.