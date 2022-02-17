Украина, Великобритания и Польша инициируют новый трехсторонний формат сотрудничества. По этому поводу министр иностранных дел Украины, государственная секретарь Великобритании и министра иностранных дел Республики Польша выступили с совместным заявлением.

Его опубликовал сайт украинского МИД и прокомментировала пресс-служба-ведомства в Фейсбуке.

"Великобритания и Польша в очередной раз подтвердили свою готовность помогать защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Три страны будут вместе работать над обеспечением стабильности и усилением устойчивости Украины", - сказано в посте в соцсети.

"Уверен, что наше тесное трехстороннее взаимодействие станет действенным залогом безопасности, мира и развития в Европе", - добавил к этим словам глава МИД Дмитрий Кулеба.

В рамках трехстороннего формата страны:

усилят сотрудничество по вопросам кибер- и энергетической безопасности, экономическое и торговое сотрудничество;

будут координировать усилия по поддержке Крымской платформы;

будут работать над укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации.





Что касается заявления, то в нем сказано, что три страны "имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе".

Также стороны заявили, что каждое европейское государство вольно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния.

"Наши три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе. С этой целью сегодня мы договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны собираются вместе работать над продвижением их сотрудничества, которое включает, но не ограничивается тремя упомянутыми выше пунктами.

"Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша будут продолжать оказывать Украине поддержку, стоя с Украиной в единстве перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и независимости в пределах ее международно признанных границ", - такими словами завершается заявление.

О том, что Британия хочет создать союз с Польшей и Украиной, стало известно в конце января.

"Страна" подробно разбирала, зачем это делается.