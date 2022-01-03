Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали уже шестой раз после полученного в 2018 году ножевого ранения. Утром 3 января его доставили в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу с побережья, где глава государства праздновал Новый год

Об этом сообщает CNN Brasil.

По словам хирурга Антониу Луиса Маседо, который лечил политика в 2018 году после ножевого ранения, у Болсонару есть подозрения на непроходимость кишечника. Для подтверждения диагноза необходимо сдать анализы.

Маседо уже оперировал Болсонару, когда в 2018 году во время предвыборного митинга на будущего президента Бразилии было совершено покушение: он получил ножевое ранение в область живота. С того момента ему неоднократно приходилось переносить хирургическое вмешательство из-за проблем с животом.

Напомним, в июле 2021 года президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу из-за мучавшей его почти две недели икоты.

Как сообщалось, в марте прошлого года Жаир Болсонару был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Ранее, в 2019 году, Болсонару, заявил, что у него, возможно, рак кожи.