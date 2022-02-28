В ходе брифинга 27 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о жертвах и раненных в ходе боевых действий на территории Украины. Это первый случай с начала войны, когда Россия признала потери.

"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил", - отметил спикер ведомства.

Ранее украинское Минобороны заявило, что за три дня по армия РФ потеряла ориентировочно 4300 человек.

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