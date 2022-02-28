В результате ракетного удара в Киевской области разрушены два общежития. Одно находится в Белой Церкви, второе - в Василькове.

Об этом сообщается в Фейсбуке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено трехэтажное общежитие без дальнейшего горения. Подразделением ГСЧС (две единицы техники) деблокированы два человека, предварительно под завалами находится еще один человек. Работы продолжаются", - рассказали в службе.

Что касается второго случая, то по данным ГСЧС в Василькове разрушено пятиэтажное общежитие с последующим горением на площади 15 квадратных метров. Информация о нахождении людей в здании уточняется (предварительно здание было отселено). В работах в Василькове задействована одна единица техники ГСЧС.

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