Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что силы "ДНР" вышли на границы Донецкой области, где соединились с российской армией, которая двигалась из Запорожья.

Если информация со стороны РФ является достоверной, - это означает, что Мариуполь окружён, город намереваются брать в кольцо.

С украинское правительство пока не подтверждало эту информацию.

Между тем, около трех часов назад "вооруженные силы ДНР" и армия России шли в наступление на город Мариуполь.

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