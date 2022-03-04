В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали сводку с мест боевых действий по состоянию на 24:00.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник использовал почти все свои резервы и находится на пределе своих сил. Кроме того, российские войска использовали почти все ракеты "Калибр".

В Генштабе добавили, что россияне медлят с десантом в Одессе. Вероятнее всего, это делается для того, чтобы отвлечь украинские силы с других направлений.

Кроме того, противник потерял много техники и людей в Гостомеле. По данным ВСУ, потери в технике составили 20 единиц, потери личного состава российской армии уточняются.

Ранее "Страна" сообщала, что глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что во время сегодняшних украинско-российских переговорах в Беларуси стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня.

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