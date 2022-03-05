Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: twitter

По состоянию на субботу, 5 марта, в ходе боевых действий в Украине потери среди личного состава российских военнослужащих перевалили за 10 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, всего россияне потеряли:

  • Личный состав – более 10 000 человек;
  • Боевых бронированных машин – 945 ед.;
  • Артиллерийские системы – 105 ед.;
  • Системы ПВО – 19 ед.;
  • Самолеты – 39 (уточняется);
  • Автомобильная техника – 409;
  • Катера – 2 ед;
  • Цистерны с топливом – 60 ед.;
  • БПЛА – 3.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Потери РФ во время войны в Украине. Скриншот

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