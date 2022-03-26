Два корабля, ПВО, 16 400 военных. Генштаб опубликовал потери России за 30 дней
Генеральный штаб ВСУ Украины оценил потери армии России с начала активной фазы войны. Так, на утро 26 марта составили около 16400 человек личного состава, сообщается в Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие потери армии РФ по состоянию на 26 марта:
- Личный состав - 16400 (+300 за сутки)
- Танков - 575 (+14)
- Боевых бронированных машин - 1640 (+15)
- Артиллерия - 293 (+2)
- Реактивных систем залпового огня - 91 (+1)
- Противовоздушной обороны - 51 (+2)
- Самолеты - 117 (+2)
- Вертолеты - 127 (+2)
- Беспилотники - 56 (+3)
- Автомобильная техника - 1131 (+42)
- Цистерны с горючим - 73 (+1)
- Кораблей/Катеров - 7 (+2)
- Специальная техника - 19 (+1)
- Пусковых установок оперативно-тактический ракетный комплекс - 2. Это - первые уничтоженные такие установки за месяц.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Минобороны РФ накануне второй раз с начала войны озвучили свои потери. Там утверждают, что за месяц боев погиб 1351 военнослужащий РФ, 3 825 получили ранения.
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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