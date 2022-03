Генеральный штаб ВСУ Украины оценил потери армии России с начала активной фазы войны. Так, на утро 26 марта составили около 16400 человек личного состава, сообщается в Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие потери армии РФ по состоянию на 26 марта:

Личный состав - 16400 (+300 за сутки)

Танков - 575 (+14)

Боевых бронированных машин - 1640 (+15)

Артиллерия - 293 (+2)

Реактивных систем залпового огня - 91 (+1)

Противовоздушной обороны - 51 (+2)

Самолеты - 117 (+2)

Вертолеты - 127 (+2)

Беспилотники - 56 (+3)

Автомобильная техника - 1131 (+42)

Цистерны с горючим - 73 (+1)

Кораблей/Катеров - 7 (+2)

Специальная техника - 19 (+1)

Пусковых установок оперативно-тактический ракетный комплекс - 2. Это - первые уничтоженные такие установки за месяц.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.



Отметим, что в Минобороны РФ накануне второй раз с начала войны озвучили свои потери. Там утверждают, что за месяц боев погиб 1351 военнослужащий РФ, 3 825 получили ранения.





