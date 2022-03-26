В ближайшее время российское командование попытается перебросить основные силы на юго-восток Украины.

Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

"Россия в течение недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс. Они поняли, что не получится взять большие города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и начале второй - "освобождение Донбасса". У них теперь три задачи: окружить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать юг", - сказал Арестович.

По словам советника ОП, если войска РФ не смогут захватить Херсон, то обрушится столь изнурительная осада Мариуполя. В таком случае провалом закончатся планы по наступлению на Киев, Харьков и Одессу. Поэтому приоритет для ВС РФ сейчас - укрепиться на юго-востоке Украины.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что с первого апреля Россия направит в Украину срочников.

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