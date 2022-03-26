Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, как прошла ситуация на фронте за последние сутки.

Он отметил, что существенных изменений в расположении сил и сторон не произошло. Рассказал, что новая "горячая точка" - Славутич, где горожане оказывают гражданское сопротивление оккупантам. Также противник продолжает сосредотачивать усилия на Мариуполе - там идут уличные бои, пытается наступать в Харьковской области в районе Изюма и предпринимать тактические действия в Киевской области.

Арестович добавил, что наши ВСУ в некоторых местах контратакуют и наносят ракетные и артиллерийские удары по противнику.

Также рассказал о потерях армии России за 30 дней войны и подчеркнул, что уничтожение пусковой установки для ракет "Искандер" - это большой военный успех.

Кроме того, советник рассказал, что с 1 апреля начинается ежегодный весенний призыв в армию России. Украинская разведка отмечает резкое падение доли контрактников в ВС РФ.

"Можем рассчитывать, что путинский режим погонит вперед срочников. Мамы России, подумайте, нужно ли вам это", - добавил Арестович и призвал российских матерей сберечь своих детей и "разобраться с путинским режимом".

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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