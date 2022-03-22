Российские войска могут прекратить активные боевые действия в Украине уже через 2-3 недели (середина апреля). Такой прогноз дал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона. При этом он назвал такое развитие событий оптимистичным сценарием для российской армии.

"Они будут наступать, пока не закончатся, а закончатся они очень быстро. Я даю две или три недели на прекращение активных боевых действий, потому что просто не будет чем… У них накапливаются проблемы как снежный ком, когда они сработают мы посмотрим. Я когда говорю три недели - это оптимистичный прогноз (для противника - Ред.), это если они удержат управление, смогут пополнить тылы резервами. Может быть намного хуже," - считает Арестович.

По его словам, в России существуют сложности с мобилизацией дополнительных резервов, так как многие россияне, как и белорусы уже понимают, что их ждет в Украине и уклоняются всеми возможными способами. А потому мобилизация проводится в основном на территории "ЛДНР".

"Отметим, что Арестович называет такие сроки окончания активной фазы боев не впервые. Еще 18 марта Арестович заявлял, что активная фаза войны закончится через 2-3 недели. И в конце апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев", - прокомментировал прогноз советника главы Офиса президента телеграм-канал "Политика Страны".

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