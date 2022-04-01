Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются, несмотря на частичный отвод войск России от столицы Украины.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона "Голосу Америки", комментируя отвод российский войск к северу от Киева.

"Мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было массового движения, по крайней мере, на данный момент", - заявил он.

Отметим, что отвод российский войск от Киева фиксируется как украинским командованием, так и видеосъемками из Гостомеля.

Представитель Пентагона также заявил, что передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что их попытка взять столицу провалилась.

"Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством. Это армия, в которой нет унтер-офицерского корпуса как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне", - добавил он.

Напомним, разведка Британии считает, что Чернигов и Киев продолжают обстреливать, несмотря на заявления РФ о "снижении активности".

Вместе с тем, приводили заявление президента Зеленского о том, что РФ отводит войска от Киева в рамках тактики и готовит удары на Донбассе и под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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