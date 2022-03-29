Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил о захвате двух украинцев, которых в РФ обвиняют в "пытках российских военных" на известном видео, которое активно обсуждается в последние дни. Те опровергли заявление.

По словам Шаманова, спецназ взял в плен Сергея Величко (известен как Чили) и Константина Немичева – командиров батальонов харьковского "Азова".

"Те, кто измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - заявил Шаманов на круглом столе комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Вскоре после этого заявления Величко опубликовал видео, в котором опроверг заявление Шаманова.

"Я нахожусь в плену у людей с больной фантазией, которые захватили Украину за три дня", – сказал он.

Немичев тоже заверил, что находится в Харькове и с ним все в порядке.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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