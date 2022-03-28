В сети появилось видео, где якобы пленным российским военным простреливают ноги, требуя рассказать информацию о месторасположении войск. Его уже обсуждают европейские СМИ, а спикер Офиса президента Алексей Арестович анонсировал расследование инцидента.

Сперва видео было опубликовано в телеграм-каналах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ролик фейковый и разгоняется с целью дискредитации украинских военных.

«Военнослужащие ВСУ неуклонно придерживаются норм международного гуманитарного права», - заявил Залужный.

А спикер Офиса президента Алексей Арестович, выступая в эфире у адвоката Марка Фейгина, заявил, что Украина проведет расследование инцидента.

"У нас к таким случаям относятся крайне жестко. Будет расследование. Я неоднократно официально призывал с трибуны и сегодня призвал еще раз — мы не издеваемся над пленными. Мы европейская армия, европейское государство", - заявил советник Ермака.

Он заявил, что если даже у украинского военного, который издевался над пленными, погибли родные в Харькове, "это объясняет, но не оправдывает".

Арестович заявил, что "это военное преступление, признаки военного преступления, которое не имеет ни срока давности, ни амнистии".

Видео уже начали обсуждать европейские СМИ. В частности, его опубликовало немецкое издание Bild с заголовком: "Украинские военные преступления против русских".

Автор сюжета, журналист Bild Юлиан Рёпке написал 27 марта в Twitter:

"Даже если это не то, о чем мы хотели бы сообщить, об этом все равно нужно сообщать".

В Кремле заявили, что видели эти кадры. Следственный комитет России занялся расследованием и даст ему правовую оценку, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее в Генштабе рассказали о пытках российскими военными на захваченных территориях.

Также были слухи о массовом изнасиловании девушек российскими военными в Херсонской области, но губернатор их отрицает.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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