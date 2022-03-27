В Сновске, что на Черниговщине, 40 километров до российской границы, 25 марта с самого утра похитили семерых жителей общины, среди которых был и городской голова. Их на автомобилях увезли в сторону Городни. Об этом сообщает горсовет Сновска.

"Надежды на то, что их в этот же день вернут назад, как было обещано и как было с головами других общин, не оправдались. Заместитель городского головы 26 марта уехал в Городню. На вражеском блокпосту в Хотуничах его остановили и не пропустили дальше. Проверили документы, выяснили причину поездки и назначили встречу на 27 марта 2022 в 11:00", - сообщает пресс-служба.

В положенное время заместитель городского головы снова поехал на блокпост вместе с матерью и женами похищенных мужчин. Их снова не пропустили на Городню. Состоялся разговор с военными РФ, которые отметили, что сновчане живы, однако в Городне их нет. Больше никакой информации они не сообщили.

Скриншот: Facebook/Сновська міська рада

Отметим, что тактика похищения людей - не новая для российских военных. Так, недавно войска РФ насильно вывезли из Украины врачей и пациентов мариупольской больницы. Кроме того, россияне похитили в Херсоне главу фракции "Евросолидарность" в райсовете.

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