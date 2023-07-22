В России в возрасте 40 лет умер глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников. Эта компания фактически является монополистом на рынке производства средств для прослушки в РФ, ее выручка за прошлый год составила 91 миллиард рублей.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, тело Черепенникова нашли в ночь на 22 июля в его офисе на Мичуринском проспекте. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Точную ее причину установят позже.

Черепенников основал группу "ИКС Холдинг" из около 30 технологичных компаний в декабре 2018 года. Одна из них, "Цитадель", занимается системами оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), используемыми спецслужбами. В частности, спецоборудованием на сетях связи в рамках "закона Яровой", который позволяет силовикам прослушивать телефонные контакты и отслеживать интернет-активность людей. Компания скупала других производителей СОРМ.

С уходом после введения санкций из РФ зарубежных компаний "ИКС Холдинг" стал почти монополистом (контролирует около 80% рынка прослушки в РФ) и нарастил доходы. Его стоимость оценивается примерно в 300 миллиардов рублей.

В сентябре 2020 года группа USM олигарха Алишера Усманова и его партнеров стала владельцем 100% "ИКС Холдинга", а Черепенников получил 10% долей в холдинг "ЮэСэМ Телеком", в который кроме IT-активов входит "Мегафон".

В начале 2022 года USM продала "ИКС Холдинг" обратно Антону Черепенникову. Сумма сделки не раскрывалась.

Черепенников профессионально занимался киберспортом, был многолетним владельцем клуба Virtus.pro и основателем киберспортивного холдинга ESforce.

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