Журналист Богдан Аминов рассказал о приближении гуманитарной катастрофы в Иванкове Киевской области, который контролируется российскими войсками.

Своими впечатлениями журналист поделился в Facebook.

"Там взорвали сотовые вышки. И район остался без сотовой связи. Жителей проверяют на предмет татуировок (видимо так решили искать националистов)", - написал Аминов.

По данным журналиста, в банкомате закончились деньги, а страдающие сахарным диабетом и онкологией люди из сел не могут проехать в больницу, чтоб получить необходимые лекарства.

Иванков - поселок городского типа, расположенный в 80 км от Киева на севере Киевской области. Лежит на автомобильном раздорожье, откуда дороги ведут в сторону Чернобыля, Овруча и Киева.

Ранее мы писали, что значительная часть Мариуполя остается без воды и света, назревает гуманитарная катастрофа.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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