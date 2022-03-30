Киевская городская государственная администрация призывает частных предпринимателей возобновить прокат электросамокатов и велосипедов.

Об этом сообщается на официальной странице столичной мэрии в Facebook.

"Самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на коротких расстояниях", - сказано в заявлении.

Также в КГГА призвали добавлять работающие заведения, компании и организации на интерактивную карту, дабы стимулировать работу инфраструктуры города.

Напомним, что сегодня в Киеве для общественного транспорта открыли Южный мост.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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