В западной прессе опять заговорили о проблемах в отношениях между руководством США и Украины.

Как это может повлиять на позицию Вашингтона и всего Запада по отношению к Киеву и на положение команды украинского президента Владимира Зеленского, разбиралась "Страна".

Пелоси привезла сенсацию

В дискуссии вокруг резонансного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, развернувшейся в американской, да и мировой, прессе Украина занимает важное место.

Последствия полета Пелоси обсуждают не в последнюю очередь с точки зрения его влияния на войну в Украине. Звучат серьезные опасения, что Китай, возмущенный действиями спикера, может начать оказывать практическую военную помощь России в конфликте, сведя на нет все серьезные усилия Вашингтона по удержанию Пекина от этого шага.

Об этом пишет международный обозреватель газеты The New York Times, известный американский журналист Томас Фридман в свой колонке.

По его словам, Байден и его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провели серию "очень жестких встреч" с руководством Китая, "умоляя" Пекин не помогать России особенно сейчас, когда, как утверждает автор, российские арсеналы истощились.

"Байден, по словам высокопоставленного американского чиновника, лично сказал президенту Си Цзиньпину, что если Китай вступит в войну в Украине на стороне России, Пекин поставит под угрозу выход на своих два важнейших экспортных рынка: США и Европейский союз", - утверждает Фридман.

Далее он упоминает, что Китай - один из ведущих производителей дронов, в которых сейчас якобы очень нуждается российская армия. Это не цитата, но можно предположить, что журналист, говоря о летающих аппаратах, назвал предмет наибольшей озабоченности Вашингтона.

По всей видимости, Китай внял аргументам, так как помогать не стал, в то время как США и другие страны - члены НАТО оказывают помощь Киеву разведданными и современным вооружением, что несет серьезный ущерб России.

И вот тут Пелоси, возможно, испортила всю обедню с Пекином, реакцию которого Белый дом теперь пытается предугадать.

В принципе, все это не тянет на откровение, но Фридман сумел вывернуть на сенсацию.

По его словам, кризис, спровоцированный визитом спикера, усугубляется серьезными проблемами в отношениях между американским и украинским руководством. И эта тема гораздо сильнее беспокоит высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, чем они показывают.

"Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским - значительно больше, чем сообщалось", - пишет Фридман.

Вероятно, в качестве примера он упоминает громкие июльские увольнения в Украине генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, которые стали, по его словам, "самым значительным потрясением" в украинской руководстве с момента широкомасштабного вторжения России в феврале.

Фридман отмечает, что по сей день не увидел ни одного материала, который бы убедительно пояснил, "что это вообще было".

"Мы как будто не хотим слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или фокусы мы можем увидеть, когда мы столько туда вложили", - пишет он.

И это все происходит на фоне конфликта с Россией, президент которой Владимир Путин "в принципе готов обдумать" применение небольшого ядерного заряда против Украины, если увидит признаки определенного поражения своей армии.

"Короче говоря, эта война в Украине все еще не закончена, нестабильна и не лишена опасных сюрпризов, которые могут случиться в любой день. И посреди всего этого мы еще рискуем начать конфликт с Китаем против Тайваня, спровоцированный случайным и легкомысленным визитом спикера нижней палаты?" - задается вопросом журналист.

Байден и Зеленский вынуждены идти вместе, но не в ногу, фото: president.gov.ua

"Это не понравится Украине"

Колонка Фридмана - это важно. Хотя бы потому, что его газета - признанный рупор Демпартии президента Байдена. Ее публикации (даже авторские колонки) многими рассматриваются как отражение настроений в политсиле и ее верхушке, которой сейчас принадлежит власть в Америке.

Дело еще и в самом Фридмане. Этот журналист довольно близок к нынешней американской Администрации, что обуславливает повышенное внимание к его публикациями.

"Словам склоняющегося влево колумниста придает вес его сравнительная близость к Байдену… В мае он в частном порядке отужинал с президентом и после этого изливался по поводу его дипломатических способностей", - характеризует Фридмана сайт прореспубликанского телеканала Fox news.

Высокого мнения об источниках Фридмана и бывший посол в России, экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности, видный представитель Демпартии Майкл Макфол.

"Все говорят с ним (Фридманом - Ред.)", - отметил в микроблоге в Twitter Макфол.

Иными словами, от колонки Фридмана не стоит отмахиваться, на что намекает и Макфол, по мнению которого, материал имел эффект взорвавшейся бомбы.

О самом Макфоле скажем, что он довольно глубоко погружен в украинский контекст. Официально он вместе с главой Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком координирует группу международных экспертов, которые готовят предложения по усилению антироссийских санкций. Среда неофициального общения Макфола в Украине значительно шире, включая провластные круги (от Ермака, называющего его другом, до советника самого главы ОП, народного депутата восьмого созыва Сергея Лещенко, с которым Макфол давно и близко знаком) и оппозицию, представителей гражданского общества и журналистов.

И если Макфол пишет в Twitter, что материал Фридмана не остался незамеченным в Украине, значит, так и есть.

При этом бывший посол в России не уверен до конца, точно ли передал Фридман мнение высокопоставленных собеседников об Украине.

"Однако если это правда [о недоверии], почему Белый дом слил это сейчас Фридману? Во время войны вы не бросаете своих союзников и партнеров под автобус. Во Вторую мировую войну мы даже называли Сталина "дядюшкой Джо". Прекратите это, пожалуйста. Это помогает только Путину, более никому", - написал Макфол.

В возникшей ветке обсуждения у него, кстати, завязалась интересная дискуссия с Яном Бреммером, президентом Eurasia Group, глобальной консалтинговой компании по вопросам безопасности. Тот отвиттил, что написанное Фридманом "правда, которая, впрочем, мало что меняет".

"Гнев Администрации Байдена на Путина неимоверно силен. И Администрация… в единстве с союзниками по НАТО намерена гнать взашей", - написал Бреммер.

"Написанное имеет значение для Зеленского и его команды. Это подтвержденный факт. Том [Фридман] намекнул (ошибочно, он на самом деле исказил это) также, что пример коррупции в украинском руководстве - это увольнение двух неэффективных чиновников, по словам источников в американском руководстве. Это тоже не понравится в Украине", - отметил Макфол.

Как бы то ни было, официально в Киеве и Вашингтоне опровергли заявление Фридмана о недоверии между лидерами.

"Между президентами Украины и США существует полное доверие, и это выражается как в публичных, так и в непубличных коммуникациях. И, кстати, надо сказать, это касается не только президента Джо Байдена, а и американского Конгресса, и, уверен, американского народа. Ничто не указывает на то, что отдельное мнение автора этой колонки имеет под собой какие-либо реальные основания", - сообщил "Стране" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

В свою очередь координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя колонку Фридмана, заявил, что президент Байден "много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Президент Байден лично приватно и публично выражал уважение к президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются".

Дважды в одну воронку

Между тем Фридман не в первый раз приоткрывает завесу тайны над характером отношений между руководством обеих стран. В мае он написал, что, по его ощущению, команда Байдена избрала специфическую модель поведения в отношении Зеленского. Мол, она хочет делать все возможное, чтобы он точно выиграл войну, однако это происходит так, чтобы сохранялась дистанция между лидерами". При этом Украину он называет "пронизанной коррупцией".

Это созвучно его августовской колонке, что само по себе обращает внимание на тезисы в обоих материалах.

"Статья якобы о поездке Пелоси на Тайвань. Но более важно то, что высокопоставленный источник в Белом доме уже во второй раз прямо говорит Тому Фридману, что США мало верят в Зеленского и Украину", - отметил в своем микроблоге в Twitter Дамир Марусиц, старший сотрудник Atlantic Council центр, ориентирующийся на Демпартию США.

Сомнительно, что опытный журналист Фридман вернулся бы к теме взаимоотношений между администрациями обеих стран и, более того, прибег к новым-старым обвинениям без подтверждений своих источников.

По части коррупции у американцев действительно могут быть вопросы к украинскому руководству.

Надо полагать, вряд ли в Вашингтоне были довольны развитием событий вокруг перезагрузки антикоррупционной вертикали, когда на продолжительное время завис конкурс на нового главу САП, в котором должен был победить кандидат не Банковой, а прозападных кругов. Дело сдвинулось с мертвой точки как раз после рокировки в Офисе генерального прокурора, где Венедиктову сменил Андрей Костин, который и назначил бывшего детектива НАБУ Александра Клименко.

Общими усилиями коллективный Запад (США с одной стороны и Евросоюз, записавший обновление антикоррупционных органов в критерии сближения с Украиной, - с другой) продавливает вопросы назначений в вертикали, однако сопротивление Банковой здесь может быть подведено под саботаж.

"Одной из причин недоверия к Зе-команде может быть блокирование того, что на Западе называют антикоррупционной реформой, нужных перестановок в органах по борьбе с коррупцией, через которые западные элиты контролируют ход политических и экономических процессов в Украине", - полагает политолог Руслан Бортник.

Кстати, он считает, что отставка Венедиктовой и приход Костина вызвали неудовольствие в связи с тем, что Костин - откровенный ставленник Банковой, а в свое время был ее главной ставкой в конкурсе на главу САП, но провалился из-за позиций как раз международных экспертов, а теперь вполне может заблокировать работу антикоррпрокурора.

"Не исключаю, что наши западные партнеры хотят, чтобы с ними согласовывали главные назначения в силовые структуры, а им в случае Костина предложили размен с назначением Клименко. Не слышим ли мы в американской прессе сейчас отголоски их недовольства?" - задается вопросом политолог.

По его мнению, недоверие к Зеленскому вообще может тянуться с выборов, когда он победил на волне слухов о близости к нерукопожатному на Западе олигарху Игорю Коломойскому.

"И, конечно, вряд ли в Белом доме забыли о попытках окружения Зеленского заигрывать с Трампом в 2019 году", - напомнил Бортник изданию.

"В истории с рокировкой в Офисе генпрокурора нашлась лазейка, как продемонстрировать самостоятельность. С одной стороны, ОП пошел навстречу с назначением Клименко, но Костина все равно оставили в обойме и даже поставили выше. Но кому это понравится?" - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Кроме того, он говорит, что недовольство ("не глубокое недоверие") в Вашингтоне могли вызвать громкие и настойчивые требования украинской стороны увеличить поставки вооружений и расширить их модельный ряд.

"Возможно, американцы хотели бы, чтобы получающий соглашался со сроками и перечнем безропотно. А не то, чтобы с подачи Украины поставки попадали во внутреннюю американскую повестку, становясь инструментом для республиканцев", - говорит эксперт.

"Думаю, важный фактор, усиливающий настороженность, - отсутствие у Зеленского политической альтернативы. Его нечем сбалансировать, а это уменьшение контроля. Прозападные круги пока не могут выдать фигуру, способную оттенить Зеленского. А без баланса, в том числе, начинается ползучая де-демократизация, что им вряд ли нравится", - говорит политолог Карасев.

Отметим, что на Западе и в прозападных кругах в Украине не осталось незамеченными попытки Зеленского зачистить политическое поле страны. В частности, довольно негативно было воспринято лишение гражданства и отказ в допуске в Украину главы штаба совета обороны Днепра и близкого соратника мэра города Геннадия Корбана, который был единственным региональным лидером, имевшим в области (да и за ее пределами) во время войны влияния и авторитета больше, чем представители официальной президентской вертикали власти.

"По мере того, как война продолжается, старые политические разногласия в Украине возрождаются", - с таким заголовком вышел, например, материал у The Washington Post.

В начале войны произошла "замечательная подвижка в стране, страдающей от политических распрtй с 1991 года" - политики неофициально отложили разногласия, и "сформиовали единый фронт против Москвы".

"Но теперь, когда война продолжается и миллиарды долларов международной помощи поступают, между центральным правительством и местными лидерами начинают возникать трещины и довоенная напряженность", - говорится в материале.

Правительство Зеленского пытается "сохранить контроль над помощью в восстановлении и ослабить любых будущих политических соперников", - говорят эксперты издания.

Среди наибольших критиков Зеленского - мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Ровно Александр Третьяк.

"Автократические тенденции начинают развиваться в Украине во время войны. Они пытаются доминировать на политическом поле. однако мы не противники", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Впрочем, война Украины с Россией и косвенное противостояние Америки и всего Запада с Москвой и с Китаем отодвигает вопрос трений между Белым домом и ОП на второй план.

"Какой бы ни была ситуация в отношениях между Вашингтоном и Киевом, она не может существенно повлиять на уровень военной, финансовой и остальной помощи. По поводу этого в американском истеблишменте, да и обществе сложился консенсус. Деваться руководству обеих стран некуда: они вынуждены работать вместе. А во что взаимные претензии выльются после войны, тогда и увидим", - отмечает политолог Бортник.

Впрочем, как считает источник в политических кругах, развязка может наступить и раньше.

"Относительно того, что сейчас происходит в отношениях Запада и Зеленского и почему говорят об их проблемности, ходит две версии. По первой - Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с РФ. Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное - явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь. По другой версии - сам Зеленский не исключает, что к концу года все ж таки придется идти на переговоры с Россией и выходить на какое-то соглашение, либо хотя бы на прекращение огня ("корейский сценарий") ссылаясь на объективные факторы: сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объемах. Честно говоря, мне эта версия кажется малореальной, судя и по публичной риторики власти, и по общему настрою на Банковой. Там настроены воевать из последних сил. Да и не факт, что Россия на такие переговоры настроена. Но если все-таки начнутся переговоры, то вот тут и наступит момент истины. Как к этому отнесутся на Западе? Есть два варианта - там одобрят, поддержат, а возможно и подтолкнут (подкрутив еще более потоки помощи). И тогда процесс может пройти более-менее гладко, хотя, конечно, возмущения будут. Или не одобрят, но Зеленский все равно пойдет на соглашения (теоретически это возможно). И тогда у Банковой могут начаться проблемы. Причем не только во вне страны, но и внутри. Есть и третий вариант - Запад соглашения как бы одобрит, но внутри Украины запустит "зраду" для ослабление Зеленского, чтоб он не чувствовал себя полновластным правителем. Но при любой из версий отношения Зеленского и Запада могут быть непростые. И именно опасением такой угрозы в политических кругах, например, объясняют многие действия власти - в том числе и по зачистке оппонентов. Как открытых, так и потенциальных. Усиливается накат на Порошенко и его партию. По слухам, в ближайшее время, могут заняться и Аваковым, а также организациями и СМИ, связанными с западными структурами. То есть, всех тех, кого Запад может использовать для давления изнутри страны на Зеленского. Усиливается управляемость и силовой вертикалью. Но все будет зависеть в конечном счете от того, сохранит ли Запад единую с Киевом линию по вопросу войны и отношений с Россией. До тех пор пока эта линия плюс-минус едина, конфронтации не будет. Но если единство не сохранится - могут быть, конечно, проблемы", - говорит источник.