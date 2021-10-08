Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер прокомментировал экранизацию своего мюзикла 1981 года "Кошки", выпущенную в позапрошлом году. По его словам, работа настолько ему не понравилась, что он впервые в жизни купил собаку.

Об этом 73-летний композитор признался изданию Variety.

"С "Кошками" все вышло вопиюще неправильно... Я посмотрел их и единственное, что подумал: "О боже, нет!" Впервые за мои 70 с лишним лет на этой планете я пошел и купил собаку. Таким образом, единственная хорошая вещь, которая получилась из этой затеи – это мой маленький гаванский бишон", – сказал живой классик.

Пес стал постоянным спутником Ллойда Уэббера во время локдауна. Композитор рассказал, что ему удалось добиться у авиакомпании разрешения взять питомца с собой во время следующей поездки в Нью-Йорк: он заявил перевозчику, что собака необходима ему для терапии от эмоционального расстройства в связи с провальной голливудской экранизацией его мюзикла. В авиакомпании ответили, что в таком случае справка от врача не требуется.

Экранизация культовых "Кошек" режиссера Тома Хупера с Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрисом Эльба в главных ролях стала триумфатором антипремии "Золотая малина" в 2020 году. Фильм получил сразу шесть статуэток в категориях "Худшая картина", "Худший актер второго плана" (Джеймс Корден), "Худшая актриса второго плана" (Ребел Уилсон), "Худший актерский дуэт", "Худший сценарий" и "Худший режиссер".

Ранее "Страна" писала об открытии ученых, что желание завести собаку обусловлено генетически.

Мы также сообщали, что британцы стали массово отказываться от собак, которых завели во время жесткого карантина, чтобы выходить на улицу.