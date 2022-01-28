США покинут 27 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Это произойдет 30 января по требованию американской стороны.

О высылке сообщил посол РФ Анатолий Антонов, его слова приводит Фейсбук российского диппредставительства.

Русская служба BBC News поинтересовалась у посла, правда ли, что 30 января 27 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США. И сколько после этого у России останется дипломатов, а также будет ли в ответ сокращена квота в 455 человек для сотрудников американских диппредставительств в России.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня сего года. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще четыре человека. После этой высылки в Роспосольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - ответил Антонов.

Что касается ответных действий РФ, то он сообщил, что слово остается за Москвой.

"При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности. Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России. Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе", - добавил дипломат.

Тему работы загранпредставительств двух стран 12 октября обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств.

Однако в ноябре Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

Напомним, дипломатическая война с высылками дипломатов между Россией и Штатами тянется уже несколько лет. Так, весной 2018 года власти США объявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле из-за отравления Скрипалей.