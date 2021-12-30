Королевская стража в лондонском Тауэре перешагнула через чернокожего ребенка, который упал у них на пути, и невозмутимо прошествовала дальше. Видео инцидента выложили анонимно в TikTok туристы, сообщает The Independent.

Подпись в TikTok указывала, что семья мальчика впервые приехала в Англию. В комментариях к видео мнения разделились. Кто-то винит охрану, которая проигнорировала ребенка на пути. Другие пишут, что охрана здесь не для туристов, и что это высококвалифицированные солдаты для защиты королевы.

The Independent сообщает, что об инциденте известно в командовании британской армии.

"Гвардейцы предупредили прохожих, что приближается патруль, но, к сожалению, ребенок неожиданно выбежал впереди солдата", - говорят в армии

Там также уверяют, что солдаты потом вернулись и убедились, что с ребенком все в порядке.

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