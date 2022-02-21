Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник, что Лондон вместе с союзниками активизирует подготовку к наихудшему сценарию украинского кризиса. По ее мнению, "вторжение" весьма вероятно.

Об этом стало известно из публикации главы МИД Британии в Twitter.

"Необходимо продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит весьма вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к наихудшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой", - написала Трасс.

Напомним, ранее президент США Джо Байден рассказал о своей уверенности в том, что глава российского государства Владимир Путин окончательно решил "вторгнуться в Украину". Вслед за Байденом госсекретарь Америки Энтони Блинкен сделал аналогичное заявление.

В свою очередь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что прогнозы Запада о том, когда надо ждать "вторжения" России в Украину, вызывают улыбку.

Также "Страна" сообщала, что глава МИД Британии заявила, что после Украины Путин собрался "аннексировать Прибалтику".

Зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России и чего теперь ждать на виртуальных фронтах, рассказала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".