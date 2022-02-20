Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если сейчас не остановить президента России Владимира Путина, то в следующий раз он возьмется за Прибалтику, пытаясь восстановить границы бывшего Советского Союза.

Об этом сообщает The Mail on Sunday.

По ее словам, Путин продолжит воевать против своих соседей, если ему разрешат вторгнуться в Украину, ведь это покажет, что Россия готова аннексировать и другие некогда бывшие Советским Союзом страны. Например, это могут быть страны Балтии.

"Мы должны пресечь планы президента России, потому что он не остановится на Украине", - сказала она.

В то же время Трасс уточнила, что угроза есть также другой части стран.

"Он ясно дал понять, что его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять к середине 1990-х или даже раньше. Страны Балтии находятся в опасности ... и западные Балканы тоже", - добавила она.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка "вполне уверена" в своей информации о планах Российской Федерации по "вторжению" в Украину. По словам чиновника, ситуация вокруг Украины "складывается по изложенному США сценарию".

При этом, министр обороны США заявил, что военный конфликт в Украине не является неизбежным.

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно".