Власти Чечни официально заявили, что глава республики Рамзан Кадыров сейчас находится в Мариуполе.

Также власти Чечни сообщили РИА Новости, что дальнейшая стратегия действий чеченских подразделений в Мариуполе будет скорректирована, чтобы в ближайшие дни взять город.

При этом по фото "Кадырова в Мариуполе" на самом деле нельзя сказать, когда и где оно делалось. Фото - в закрытом помещении. Причём в хорошо сохранившемся, как для Мариуполя, помещении.

О том, что появилось видео с "Кадыровым в Мариуполе" мы писали ещё днём. На нем Кадыров обнимается с генералом Андреем Мордвичевым, который, по данным Генштаба ВСУ был убит 18 марта в Чернобаевке. Отметим, что точно установить, где и когда в реальности сделано это видео, невозможно.

Также ранее уже появлялась информация, что Кадыров якобы был под Киевом. Но в Украине ее поставили под сомнение, так как, по данным украинских спецслужб, мобильный телефон с номером, которым пользуется Кадыров, не покидал территорию Чечни.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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