После первого прогресса на переговорах между Украиной и Россией начала дешеветь нефть. Параллельно укрепляется российский рубль.

Об этом свидетельствуют показатели за 29 марта.

После окончания переговоров в Стамбуле стоимость нефти снизилась до 105 долларов за баррель. По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня цена на энергоресурс достигала почти 112 долларов за баррель, а сутки назад - 114 долларов.

При этом стоимость доллара опустилась до 83 рублей, в то время как в начале месяца официальный курс превышал 150 рублей за доллар.

"Когда-то это были бы два взаимоисключающих процесса (удешевление нефти и укрепление рубля). Но война все поменяла", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, переговоры Украины и России, которые, сегодня, 29 марта, проходили в Стамбуле, завершились. Они длились около трех часов.

Вскоре представитель переговорной группы РФ Владимир Мндинский заявил, что встреча президентов Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, возможна одновременно с заключением мирного соглашения между странами.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.