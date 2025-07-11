Мобилизованные в армию физические лица-предприниматели теперь освобождаются от уплаты части налогов на время службы. Также они будут освобождены от подачи отчетности в этот период.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отныне ФЛП не нужно платить налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ), если предприниматель не имеет наемных работников.

При этом в случае уплаты ЕСВ это можно сделать без штрафов в течение 180 дней после демобилизации, а отчетность о ЕСВ подается в течение 150 дней после демобилизации.

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.

Отмена налогов должна произойти автоматически.

"Освобождение от уплаты применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года", - отметили в ГНС.

Если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в реестре, ФЛП не нужно подавать заявление, если же данных в базе нет, можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Ранее мы писали о том, что в приложении государственных услуг "Дия" стартовало декларирование для физических лиц, а именно - предпринимателей третьей группы.

Зимой сообщалось, что ФЛП обязали подавать налоговый расчет по НДФЛ и ЕСВ ежемесячно, а не ежеквартально.