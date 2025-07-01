Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины отменило инвалидность у 445 должностных лиц.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

По информации издания, всего в проверку включили 2 630 дел сотрудников более 70 государственных органов, которым медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) установили инвалидность.

Больше всего проверок зафиксировано:

в таможенной службе – 810 дел, из которых 369 уже рассмотрено, 129 решений отменено, в 78 случаях – решение изменено;

в налоговой – 518 дел, из них 291 рассмотрено, 90 решений отменено, 64 – изменено;

прокуратуре – 448 дел, 203 из них рассмотрели, 80 решений было отменено, в 45 случаях решение изменено, 121 человек был вызван на дообследование.

Напомним, еще в конце прошлого года в МОЗ передали тысячи дел о сомнительной инвалидности по решениям МСЭК.

Также сообщалось, что МОЗ проверит более 1,5 тысяч чиновников с инвалидностью по решениям МСЭК. В ведомстве заявили, что лица, имеющие тяжёлые проблемы со здоровьем, среди сотрудников налоговой службы Украины составляют 32%, прокуратуры – 26%, таможенной службы – 17%.

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