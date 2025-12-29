Правительство приняло решение об отсрочке сроков обязательного использования платежных терминалов для физических лиц-предпринимателей(ФЛП) первой группы. Требование начнет действовать после завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его отмены.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, решение принято в ответ на обращение представителей малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов в настоящее время создает дополнительную финансовую нагрузку.

Такая отсрочка позволит мелким предпринимателям продолжать работу и сохранять доходы в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений.

При этом отсрочка дает бизнесу время для подготовки к переходу на безналичные расчеты и возможность в будущем выбрать удобный способ приема платежей — через POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

Ранее мы писали, что с 2027 года ФЛП могут обязать платить налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с требованием МВФ.

