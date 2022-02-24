После начала нападения России на Украину в НАТО заявили, что альянс не планирует разворачивать силы в нашей стране.

Об этом со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга пишет "КП".

"У НАТО нет намерений развернуть силы альянса в Украине",- заявил Столтенберг.

Также Столтенберг уточнил, что в настоящее время на территории Украины нет подразделений НАТО.

Напомним, ранним утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

Кроме того, мы сообщали, что после этого в Украине ввели военное положение, "Страна" рассказывала, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

Также "Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".