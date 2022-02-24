У НАТО нет намерений развернуть силы альянса в Украине - Столтенберг
После начала нападения России на Украину в НАТО заявили, что альянс не планирует разворачивать силы в нашей стране.
Об этом со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга пишет "КП".
"У НАТО нет намерений развернуть силы альянса в Украине",- заявил Столтенберг.
Также Столтенберг уточнил, что в настоящее время на территории Украины нет подразделений НАТО.
Напомним, ранним утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.
Кроме того, мы сообщали, что после этого в Украине ввели военное положение, "Страна" рассказывала, что оно предусматривает и какие запреты вводит.
Также "Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.
Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".