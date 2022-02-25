Пламя бушует в воинской части. Появилось видео сильного пожара в Харькове
В Сети появилось видео сильного пожара в Харькове. Предположительно, пламя бушует на территории воинской части в районе Индустриальной.
Соответствующее видео выложили в местные Telegram-каналы очевидцы в пятницу, 25 февраля.
По данным Telegram-каналов, пожар произошел на территории воинской части в районе Индустриальной (метро "ХТЗ").
Напомним, что в результате обстрела Харькова в пятницу, 25 февраля, снаряды попали в жилые дома. Так, снаряд попал в многоэтажку на улице Натальи Ужвий. На фасаде панельного дома видна пробоина, в здании разбиты стекла.
Дом находится на окраине Харькова, рядом с окружной дорогой, недалеко от выезда на Циркуны.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.
Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.