В Сети появилось видео сильного пожара в Харькове. Предположительно, пламя бушует на территории воинской части в районе Индустриальной.

Соответствующее видео выложили в местные Telegram-каналы очевидцы в пятницу, 25 февраля.

По данным Telegram-каналов, пожар произошел на территории воинской части в районе Индустриальной (метро "ХТЗ").

Напомним, что в результате обстрела Харькова в пятницу, 25 февраля, снаряды попали в жилые дома. Так, снаряд попал в многоэтажку на улице Натальи Ужвий. На фасаде панельного дома видна пробоина, в здании разбиты стекла.

Дом находится на окраине Харькова, рядом с окружной дорогой, недалеко от выезда на Циркуны.

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