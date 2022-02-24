В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что отбита атака на посёлок Пищевик на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС в четверг, 24 февраля.

"По состоянию на 18:00 со стороны вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. В районе населённого пункта Пищевик попытка прорыва российских войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника. Населённый пункт Счастье находится под контролем наших защитников", - говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины после того, как рано утром 24 февраля началась "военная операция" Владимира Путина.

Ранее мы писали о том, что в расположенном в Луганской области городе Счастье в результате обстрелов взорвалась автозаправочная станция.

Обо всех подробностях сегодняшней "военной операции" в Украине читайте в обновляемом материале "Страны".

Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".