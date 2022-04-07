Неизвестный в поезде облил красной масляной краской главного редактора оппозиционного российского издания "Новая газета" и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова.

Об этом сообщается в Твиттере издания "Новая газета. Европа".

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва – Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", – рассказал Муратов.

Как писала "Страна", Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре вместе с филиппинской журналисткой и писательницей Марией Ресса. Лауреатов отметили за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

В конце марта стало известно, что главред российской "Новой газеты" передает свою Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Муратов попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.

Также мы сообщали, что 28 марта "Новая газета" объявила о приостановке выхода издания.